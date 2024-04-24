В Москве появится сенсорный сад с экотропами и холмами

Сергей Кузнецов: в Москве появится сенсорный сад с зонами для медитации

Главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов рассказал, что на северо-востоке Москвы создадут сенсорный сад, который разобьют на зоны для чтения, медитации и прогулочного отдыха рядом с гипоаллергенными многолетниками.

Сад с экотропами и холмами появится в Бутырском районе на территории жилого комплекса в Огородном проезде. Разноуровневое освещение создаст особую атмосферу и станет визитной карточкой объекта для отдыха.

В новом саду посетители смогут найти для себя разные варианты отдыха. В одной из зон будут высажены злаковые растения, а рядом с ними будет место для медитации. На участках для чтения высадят пряные кустарники и установят шезлонги, а в прогулочных зонах будут расти гипоаллергенные многолетники.

Сенсорный сад войдет в состав всесезонного ландшафтного парка площадью 2,5 гектара. Он будет доступен для всех желающих.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, что в парках подготовили специальные зоны для пикников. Часть из них оборудованы противопожарными мангалами.