Ульянов: обогащение Тегераном урана является ответом на санкции и давление

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что обогащение Ираном урана до 60% является его ответом на нелегитимные санкции и агрессивное давление, сообщает RT .

По его словам, соответствующая контрмера Ирана является довольно эффективной и заставляет волноваться тех, кто пытается оказывать давление на страну.

«Не думаете ли вы, что обогащение до 60% — это просто контрмера, ответ на нелегитимные санкции и агрессивное давление?» — отметил он.

В ночь на 22 июня США ударили по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого администрация Трампа высказалась об уничтожении ядерной программы Ирана. Однако западные СМИ утверждают, что американские удары только лишь «отбросили» ее на несколько месяцев.

В ночь на 22 июня США ударили по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого администрация Трампа высказалась об уничтожении ядерной программы Ирана. Однако западные СМИ утверждают, что американские удары только лишь «отбросили» ее на несколько месяцев.