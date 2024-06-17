В Москве появился онлайн-проект с историей цифровизации города

Заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина сообщила, что местные жители в рамках нового онлайн-проекта смогут узнать, как развивалась городская IT-экосистема, пишет пресс-служба департамента информационных технологий столицы.

Спецпроект «Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета» начал работать на сайте павильона «Умный город» на ВДНХ.

«В новом спецпроекте рассказывается, как создавались ключевые IT-решения и какой путь они прошли, чтобы стать неотъемлемой частью жизни миллионов москвичей. Пользователи увидят интерактивную временную ленту, на ней в хронологическом порядке расположено почти 40 цифровых сервисов», — отметила Наталья Сергунина.

Москвичи и гости столицы благодаря новому проекту узнают, как запуск портала «Наш город» повлиял на развитие столицы, когда и где заработал первый мобильный интернет, а также когда появился ныне популярный проект «Активный гражданин».

Ранее Наталья Сергунина сообщала, что в рамках выставки «Россия» в пространстве столицы представят городские инновации. Заключительная программа будет длиться до 8 июля включительно.