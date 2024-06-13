В пространстве Москвы на выставке «Россия» представят городские инновации

Заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина заявила, что в пространстве столицы на выставке-форуме «Россия» в заключительной программе покажут городские инновации.

Познакомиться с заключительной программой столицы «Москва — город настоящего будущего» можно с 13 июня до 8 июля. Местные жители и туристы смогут узнать, как современные инновации меняют жизнь в мегаполисе в лучшую сторону. Ранее экспозиция была посвящена проектам молодежи.

«В рамках молодежной программы прошло больше 190 мероприятий — презентаций карьерных проектов, встреч с юношескими объединениями, лекций ведущих специалистов, танцевальных флешмобов с участием столичных артистов. Новая тема экспозиции связана с технологиями будущего, которые уже успешно применяются в разных сферах. Приходите на встречи с экспертами, мастер-классы и викторины», — отметила Наталья Сергунина.

Секретами инновационного столичного кинопроизводства поделится директор Дома культуры «Культурный центр» Артем Чеглов. Еще он расскажет о «Москинопарке», который сейчас активно развивают в Новой Москве.

Полное расписание мероприятий можно посмотреть на сайте пространства Москвы.

Ранее Наталья Сергунина рассказала, что в Москве в честь Дня России подготовили насыщенную программу празднования. Жители столицы и гости города смогут посетить на культурных площадках более 150 мероприятий.