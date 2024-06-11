Фото - © В Москве в честь Дня России подготовили масштабную программу/Департамент культуры города Москвы

сегодня в 09:20

«Культурные площадки столицы проведут больше 150 концертов, экскурсий, мастер-классов, интерактивных представлений, выставок и спортивных турниров. Основная часть мероприятий запланирована на 12 июня», — рассказала Сергунина.

В частности, в столице пройдут патриотические концерты, интерактивы для детей и игры-путешествия. Запланированы соревнования, экскурсии и выступления юных талантов.

На основную часть мероприятий свободный вход, на некоторые потребуется предварительная регистрация или покупка билетов.