сегодня в 10:17

В Москве почти исчез снежный покров

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве практически полностью исчез снежный покров. На базовой метеостанции ВДНХ его размер составляет 0 см.

«На Балчуге — 1 см, в Тушино — 4 см. В Подмосковье не более 1 см», — перечислил Тишковец в Telegram-канале.

Ранее синоптик отметил, что Москву из-за аномально теплой погоды накрыла «зима Шредингера». Вторая половина данного времени года будет еще теплее.

По его словам, текущей зимой средняя температура воздуха в столице превышает климатическую норму на 3,6 градуса. Январь 2025 года может стать одним из самых теплых.