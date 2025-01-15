Синоптик Тишковец заявил о зиме Шредингера из-за рекордно теплой погоды в Москве

Москву из-за аномально теплой погоды накрыла «зима Шредингера». Вторая половина данного времени года будет еще теплее, об этом в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По совам синоптика, текущей зимой средняя температура воздуха в столице превышает климатическую норму на 3,6 градуса. Январь 2025 года может стать одним из самых теплых.

Осадков выпало всего 80 мм, они в дефиците. Высота снежного покрова в 5 раз ниже нормы. Оттепель сохранится до конца недели. Снежный покров уменьшиться до состояния слежавшегося оледеневшего снега. Он будет менее 1 см.

Прогнозируется, что вторая половина зимы будет на 4-5 градусов теплее нормы. С наступлением третьей декады января могут повториться рекорды тепла вековой давности. Так, для 21 января рекорд составляет плюс 3,8 (1898 г.), для 22 января — плюс 4,3 (2020 г.), 23 января — плюс 4,0 (1959 г.) и т. д.

Из-за этого Тишковец назвал текущую зиму «зимой Шредингера», потому что она демонстрирует атмосферную двойственность и неопределенность.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в Московском регионе 15 января будет облачная погода и 0 градусов. В ночь на 16 декабря столбики термометров покажут минус 2 — минус 4 градуса.