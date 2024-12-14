сегодня в 13:08

В Москве открылся фестиваль «Путешествие в Рождество»

В российской столице начал принимать гостей фестиваль «Путешествие в Рождество». Он будет проходить с 14 декабря по 12 января на 35 площадках мегаполиса, сообщает в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Жителей города ждет атмосфера хитов кино времен СССР, рождественская выпечка, а также мастер-классы. Их можно посещать всей семьей.

Центральная локация расположена на Манежной площади. Она украшена под «Голубой огонек». На территории будет арт-объект, сделанный в форме Шуховской телебашни. Основную сцену украсят так же, как советский дом культуры из кинокартины «Карнавальная ночь».

На Кузнецком мосту с 20 декабря заработает выставка дизайнерских елей. Также открыты 20 катков. Будут организованы около 170 ледовых шоу. В них поучаствуют популярные фигуристы РФ.

Еще проведут соревнования по керлингу. Также гости мероприятия смогут посмотреть хоккейные поединки.

Для посетителей «Путешествия в Рождество» организуют концертную программу. Проведут детские утренники, около четырех тыс. мастер-классов и чаепитие с московскими плюшками.