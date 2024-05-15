В Москве объявили приговор мошенникам, обманувшим 43 клиента автосалона

Московский суд вынес приговор 15 мошенникам, которые обманули 43 клиента автосалона «ЦентрАвто-М» на более чем 7 млн рублей. Максимальное наказание получил главарь аферистов — 6 лет условно, сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Преступная группировка размещала на сайте автосалона объявления о продаже автомобилей по заниженной цене. Затем, когда клиент приходил в автосалон, злоумышленники буквально атаковали его психологически, заставляя согласиться на покупку.

После получения согласия клиентов склоняли на немедленную оплату или оформление кредитной заявки. Иногда люди проводили в салоне целый день. В итоге автомобили оказывались с низкой комплектацией или дороже. Таким образом мошенникам удалось незаконно заработать более 7 млн рублей.

Ранее аферисты под видом заинтересованных покупателей оформили кредит в 400 тыс. рублей на 39-летнего москвича, который показал паспорт и ПТС для юридической проверки автомобиля.