В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары 12 июля
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В столице объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
В Москве ожидается очень высокая температура - от плюс 29 до плюс 31 градуса. Период предупреждения продлится с 14:00 до 20:00 12 июля.
«Оранжевый» уровень опасности означает высокую вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба в результате неблагоприятных погодных условий.
В пятницу синоптики спрогнозировали в Москве и Подмосковье облачную погоду и температуру воздуха до плюс 31 градуса. Ветер будет дуть южный с порывами до 8 метров в секунду.