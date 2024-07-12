В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары 12 июля

В Москве ожидается очень высокая температура - от плюс 29 до плюс 31 градуса. Период предупреждения продлится с 14:00 до 20:00 12 июля.

«Оранжевый» уровень опасности означает высокую вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба в результате неблагоприятных погодных условий.

В пятницу синоптики спрогнозировали в Москве и Подмосковье облачную погоду и температуру воздуха до плюс 31 градуса. Ветер будет дуть южный с порывами до 8 метров в секунду.