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Облачность и до +31 градуса ожидается в Московском регионе в пятницу

Синоптики прогнозируют в Москве и Подмосковье в пятницу небольшую облачность. Температура воздуха составит от плюс 29 до плюс 31 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Осадков в регионе не ожидается. Ветер будет дуть южный с порывами до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.

Ранее врач психиатр-психотерапевт, детский психиатр центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Варвара Филинова отметила, что жаркая погода может серьезно навредить психическому состоянию человека и снизить его когнитивные функции.