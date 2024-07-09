Психиатр Филинова рассказала о влиянии жары на настроение, сон и память

Жаркая погода может серьезно навредить психическому состоянию человека и снизить его когнитивные функции, сообщила РИАМО врач психиатр-психотерапевт, детский психиатр центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Варвара Филинова.

«Мозг - очень пластичный орган, но и у него есть ограничения, из-за которых его функциональность падает. Например, остро на жару реагируют студенты, школьники и работающие люди. Так, многие офисные сотрудники отмечают выраженное снижение трудоспособности, когда температура в офисе поднимается выше 24 градусов. В учебных заведениях дети и студенты становятся вялыми, сложнее воспринимают информацию и хуже ее запоминают, у них часто отмечается сонливость в течение дня», - сказала Филинова.

Врач добавила, что в жару дети также становятся более капризными, быстро истощаются ментально и реже проявляют активность.

«Перегрев может увеличивать общую тревожность и депрессивную симптоматику. Также часто перегрев проявляется выраженными нарушениями сна, который чаще всего становится поверхностным, неполноценным и прерывистым. Кроме того, в период сильной жары возрастает раздражительность и агрессивность», - отметила Филинова.

По словам психиатра-психотерапевта, высокая температура вызывает повышение уровня гормона стресса кортизола, учащенное сердцебиение, тошноту. Эти симптомы могут ощущаться как приступ паники.

«Молодые и пожилые люди, а также люди, имеющие ментальные расстройства, являются основными группами риска в жаркий период года. Поэтому при любом ухудшении своего как физического, так и психического состояния в жару необходимо незамедлительно обращаться к врачу», - заключила Филинова.