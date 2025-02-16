В Москве новая неделя начнется с морозов в минус 15 градусов

Начало недели в Москве будет самым холодным: ночью столбики термометров опустятся до минус 12 - минус 15 градусов, а дневная температура составит от минус 6 до минус 9 градусов, об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

К пятнице в Москве станет значительно теплее — ночные температуры поднимутся до минус 8 - минус 11 градусов, а дневные - до минус 3 - минус 6 градусов. Циклоны, движущиеся по северным регионам европейской части России, будут определять погодные условия в Московском регионе.

Хотя сильных снегопадов не предвидится, небольшой снег может выпадать каждый день. Завершение рабочей недели ознаменуется повышением атмосферного давления — оно превысит норму на 20 единиц.

В Санкт-Петербурге неделя начнется с повышенным атмосферным давлением, которое во второй половине достигнет значений на 17-18 мм рт. ст. выше нормы. Температурный режим будет контрастным: начало недели встретит горожан морозами, а к выходным существенно потеплеет.

Первые два дня недели принесут легкий снегопад, причем ночные температуры опустятся до минус 14 - минус 17 градусов. Дневные показатели в понедельник составят минус 6 - минус 9 градусов, а во вторник поднимутся до минус 4 - минус 7 градусов. В середине недели осадки временно прекратятся. К пятнице снова ожидаются осадки, но уже при значительно более высоких температурах: ночью от минус 3 до минус 6 градусов, а днем воздух прогреется до минус 1 - плюс 2 градусов.

Ранее синоптик Леус сообщил, что прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала 2025 года.