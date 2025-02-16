Москва обновила минимум года по уровню мороза

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Метеоролог Леус: прошедшая ночь стала самой холодной в Москве в 2025 году

Москва обновила минимум года. В феврале уже второй день подряд в столице понижается морозная планка, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной в 2025 году. По информации базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха оказалось на уровне 10,1 градуса мороза.

«Это первые двузначные морозы в столице в этом году», — отметил Леус.

На остальных метеостанциях Москвы минимальная температура была разной. Например, до 9,2 градусов на Балчуге и до 11,3 градусов ниже нуля в Тушино.

В Московской области самая низкая температура была в Серебряных Прудах — 16,9 градусов мороза.

Ранее врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказала, что морозы — серьезное испытание для организма.