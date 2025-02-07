Мороз против здоровья: врач рассказала о рисках для организма в холодную погоду

Морозы — серьезное испытание для организма, и важно учитывать не только выбор теплой одежды, но и особенности дыхания. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Прежде всего на морозе страдают дыхательные пути, особенно при дыхании ртом — в этом случае холодный воздух поступает напрямую, минуя защитные механизмы носа, что увеличивает риск воспалений горла и трахеи. Чтобы избежать этого, важно дышать носом, где воздух успевает согреться, увлажниться и очиститься.

Не менее опасно обморожение. Уши, нос и пальцы рук особенно уязвимы, поскольку лишены достаточной теплоизоляции. Организм, стремясь сохранить тепло, сужает сосуды в этих зонах, что может привести к гипоксии тканей. Перед выходом на мороз кожу нужно защитить жирным кремом без высокого содержания влаги. Руки лучше утеплять варежками, а не перчатками, чтобы сохранить кровообращение.

«Возвращаясь домой с мороза, нельзя согревать руки горячей водой — это может травмировать кожу. Помимо этого, переохлаждение влечет за собой риск заболеваний мочевыводящей системы, гинекологических проблем у женщин и болезней предстательной железы у мужчин. Термобелье и утепленная обувь помогают минимизировать такие риски, однако важно помнить, что перегрев также вреден. Слишком теплая одежда приводит к потоотделению и перегрузке сердечно-сосудистой системы, что может провоцировать острую недостаточность», — сказала врач.

В группу повышенного риска входят дети и пожилые люди. В сильный холод им лучше оставаться дома, но кратковременные прогулки допустимы, особенно перед сном. Для людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы лучше избегать выхода на мороз, чтобы не провоцировать обострения.

«Особую опасность морозы представляют для сердечно-сосудистой системы. Резкий холод может вызывать спазмы сосудов, что грозит стенокардией, инфарктами и инсультами. Особенно опасен перепад температур — так называемый холодовой стресс. Перед выходом из теплого помещения стоит адаптироваться, задержавшись в переходной зоне, например, в подъезде», — добавила Сережина.

Если выхода на улицу не избежать, важно тщательно утепляться, закрывая лицо и руки. Не стоит садиться на холодные поверхности и употреблять алкоголь, особенно на морозе — это снижает чувствительность к холоду и увеличивает риск обморожения. Если после прогулки у вас появилась боль в горле и заложенность носа, примените комплексный ПЦР-тест на выявление возможных вирусных и бактериальных возбудителей респираторных инфекций.