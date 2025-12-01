В Москве наблюдаются серьезные сбои в WhatsApp*

Пользователи WhatsApp* сообщают, что на территории Москвы не могут общаться в мессенджере. По их словам, в приложении невозможно отправить сообщения собеседникам. Жалобы зафиксированы в том числе на сайте Downdetector .

На сбой в работе WhatsApp* жалуются 7% пользователей. Они сообщают, что у них не отправляются сообщения, не загружаются медиа: фото, видео файлы, а также голосовые сообщения.

По данным сайта «Сбой.РФ» на 1 декабря 2025, о сбое WhatsApp* сообщили 2472 пользователя. Ранее аналогичный сбой в приложении произошел 28 ноября. Тогда WhatsApp* временно перестал работать в Подмосковье и столице. На сбои пожаловались жители Калужской, Вологодской, Рязанской областей. Позднее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил, что работа по импортозамещению WhatsApp* завершается.

Кроме популярного мессенджера, 1 декабря пользователи жалуются на работу портала «Госуслуги», транспортной компании СДЭК. Люди пишут, что не могут пользоваться площадками. У некоторых из них не получается войти в личные кабинеты.

* Принадлежит корпорации Meta*, которая признана экстремистской на территории России.

