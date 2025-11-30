Депутат Боярский: работа по импортозамещению WhatsApp* завершается

Национальная платформа MAX стала альтернативной мессенджеру WhatsApp*, который не желает выполнять требования законов России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, сообщает РИА Новости .

По совам депутата, благодаря развитию MAX работа по импортозамещению WhatsApp* завершается.

Боярский отметил, что мессенджеру давали время наладить работу с российскими регуляторами, однако никаких попыток он не предпринял.

«Исходя из этого, я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta** и ее мессенджеру», — сказал он.

Ранее Роскомнадзор заявил, что и дальше будет вводить ограничительные меры против WhatsApp*, так как мессенджер нарушает законы страны. Его полностью заблокируют, если он не выполнит требования российского законодательства.

* Принадлежит корпорации Meta**, которая признана экстремистской на территории России.

** Признана экстремистской на территории России.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.