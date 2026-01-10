В Москве курьеры встали на лыжи из-за аномального снегопада
Фото - © скриншот
Столичные курьеры доставляют заказы клиентам на лыжах из-за аномального снегопада, который обрушился на Московский регион, сообщает РЕН ТВ.
На опубликованных кадрах видно, как курьер сервиса «Самокат» передвигается на лыжах во время доставки заказа.
Столичные дети также воспользовались непогодой и катаются на тюбингах с собаками в упряжке.
Ранее метеоролог Евгений Тишковец заявил, что на Москву обрушился мощнейший за 56 лет снежный армагеддон. Также небывалые снегопады идут по всей Центральной России.
