сегодня в 17:00

В Москве курьеры встали на лыжи из-за аномального снегопада

Столичные курьеры доставляют заказы клиентам на лыжах из-за аномального снегопада, который обрушился на Московский регион, сообщает РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, как курьер сервиса «Самокат» передвигается на лыжах во время доставки заказа.

Столичные дети также воспользовались непогодой и катаются на тюбингах с собаками в упряжке.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец заявил, что на Москву обрушился мощнейший за 56 лет снежный армагеддон. Также небывалые снегопады идут по всей Центральной России.

