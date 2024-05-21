В Москве из унитаза в многоэтажке выполз розовый удав

Москвичка обнаружила змею в унитазе в доме на Елисейской улице

На Елисейской улице в одной из квартир держали розового удава, который пробрался в соседское жилье по канализации в туалете, пока хозяин мыл его террариум, пишет Telegram-канал Baza .

Жительница квартиры обнаружила змею в унитазе, когда планировала справить нужду. Женщина сфотографировала незваного гостя в туалете, затем снимок попал в Сеть. Оказалось, что в ее унитазе расположился розовый питон.

Розовый питон — это неядовитая змея, не имеющая клыков и не способная укусить человека. Дальнейшая судьба найденного в унитазе питона не уточняется.

Это не первый случай, когда в Москве из унитаза выползла змея. Ранее в один из столичных офисов через туалет проник маисовый полоз.