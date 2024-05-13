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Змея заползла через туалет в офис ТСЖ в центре Москвы

Сотрудников ТСЖ, расположенного в Староконюшенном переулке в Москве, напугал маисовый полоз. Змея залезла в офис через туалет, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Сотрудники офиса испугались змеи. Полоз вел себя агрессивно, шипел и бросался на людей, однако рептилию получилось поймать самостоятельно.

Маисового полоза передали сотрудникам полиции, однако они не смогли сразу передать змею в соответствующую организацию. Ее вернули в офис, а также вызвали специалистов.