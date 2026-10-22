Эксперты назвали джинсы, которые будут в моде в 2027 году

Прямые джинсы свободной посадки станут одним из востребованных фасонов в 2027 году. Аналитики также прогнозируют популярность клеша и коричневого денима, сообщает «Север-Пресс» .

Культуролог и стилист Ярослав Климов выделил прямые модели полной длины. На подиумах сохраняются широкие силуэты, в том числе с низкой посадкой, и возвращаются более узкие прямые джинсы.

Основатель аналитической компании «Довод» Никита Малов строит прогноз по поисковым запросам россиян за 2026 год. Интерес к клешу вырос на 64%, к прямым моделям — на 32%. Джинсы-баррель, округлые в бедре и суженные к щиколотке, искали почти вчетверо чаще. Высокая посадка пока лидирует по числу запросов, а укороченные модели ищут вдвое чаще длинных.

«Быстрее всех растет коричневый деним, запросов вдвое больше. Голубые и синие джинсы прибавили около трети, черные — 20%. В декоре вернулись рваные джинсы, их искали на 91% чаще, и вышивка — плюс 48%», — рассказал Малов.

Запросы на джинсы мом сократились на 12%, на карго — на 13%, на широкие трубы — на 16%. Скинни и «бананы» остались на прошлогоднем уровне. Климов советует выбирать практичные вещи с учетом посадки, длины и плотности ткани, а свободный низ сочетать с компактным верхом.

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