Трихолог Осман объяснила, что делать при сильном выпадении волос

Трихолог Мадина Осман посоветовала обратиться к специалисту, если волосы выпадают пучками, а пробор становится шире, сообщает «Вечерняя Москва» .

Другие тревожные признаки — заметное поредение, истончение и ломкость волос, потеря блеска и эластичности. Если выпадение продолжается несколько часов после мытья или расчесывания, это может указывать на хронический процесс, пояснила врач.

Трихолог проведет осмотр и назначит исследования: анализы на гормоны, биохимию крови, трихограмму — оценку состояния волос. Если причина связана с себореей, дерматитом или грибковой инфекцией, поможет дерматолог.

Осман рекомендовала включать в рацион мясо, рыбу, яйца и бобовые как источники белка. Железо содержится в гречке, печени и шпинате, цинк — в орехах и семенах тыквы. Врач также посоветовала выбирать щадящие шампуни, отказаться от укладок феном и утюжком и уделять внимание массажу кожи головы.

«Хронический стресс нарушает цикл роста волос. Нормализуйте сон, занимайтесь спортом, практикуйте медитацию», — посоветовала Осман.

По словам специалиста, ранняя диагностика и комплексный подход, включающий питание, уход и лечение, помогут остановить выпадение и восстановить густоту.

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