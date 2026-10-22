Пожар уничтожил бар «Грелка» в Шерегеше и повредил соседний отель
В ночь на 22 октября в Шерегеше сгорел бар «Грелка». Огонь также повредил кровлю соседнего отеля. Пострадавших нет, сообщает Сiбдепо.
По данным МЧС, площадь пожара составила 490 квадратных метров. Специалисты устанавливают причины возгорания.
Редакция «Сибдепо» изучила снимок с веб-камеры курорта, сделанный 22 октября в 15:43. В кадре видны заснеженный склон, подъемник «Каскад» и здания возле трассы. Пострадавший бар находится в верхнем правом углу, но расстояние не позволяет оценить разрушения.
В соцсетях посетители делятся воспоминаниями, поддерживают сотрудников и просят владельцев восстановить заведение.
«Легенда 🥹ну как же так. Сгорело не здание, сгорел дух», — написала одна из пользовательниц.
Губернатор Кузбасса Илья Середюк призвал усилить контроль за безопасностью туристической инфраструктуры перед началом горнолыжного сезона. Он предложил собственникам гостиниц, кафе и других объектов добровольно провести внеплановые проверки пожарной безопасности, оценить состояние средств пожаротушения и напомнил об ответственности за нарушения.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.