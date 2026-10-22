Пожар уничтожил бар «Грелка» в Шерегеше и повредил соседний отель

В ночь на 22 октября в Шерегеше сгорел бар «Грелка». Огонь также повредил кровлю соседнего отеля. Пострадавших нет, сообщает Сiбдепо .

По данным МЧС, площадь пожара составила 490 квадратных метров. Специалисты устанавливают причины возгорания.

Редакция «Сибдепо» изучила снимок с веб-камеры курорта, сделанный 22 октября в 15:43. В кадре видны заснеженный склон, подъемник «Каскад» и здания возле трассы. Пострадавший бар находится в верхнем правом углу, но расстояние не позволяет оценить разрушения.

В соцсетях посетители делятся воспоминаниями, поддерживают сотрудников и просят владельцев восстановить заведение.

«Легенда 🥹ну как же так. Сгорело не здание, сгорел дух», — написала одна из пользовательниц.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк призвал усилить контроль за безопасностью туристической инфраструктуры перед началом горнолыжного сезона. Он предложил собственникам гостиниц, кафе и других объектов добровольно провести внеплановые проверки пожарной безопасности, оценить состояние средств пожаротушения и напомнил об ответственности за нарушения.

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