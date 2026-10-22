В Нижнем Тагиле за лето 2026 года произошло около 420 аварий

За июнь–август 2026 года в Нижнем Тагиле произошло порядка 420 дорожно-транспортных происшествий. Это оценка на основе открытых данных и новостных публикаций, сообщает tagilcity.ru .

В летних сводках зафиксированы 14 аварий с участием детей: пассажиров, пешеходов, юных водителей велосипедов, электросамокатов и мопедов.

Сезонную статистику составили путем сопоставления ежемесячных отчетов Госавтоинспекции, новостных сводок и оперативных сообщений. Авторы обзора предупреждают: классификация происшествий и учет мелких столкновений без пострадавших могут различаться.

Среди наиболее аварийных участков — улица Ленина, проспект Мира и Красноармейская улица. На Ленина часто происходили столкновения на перекрестках и аварии, связанные с превышением скорости, на проспекте Мира — происшествия на пешеходных переходах. На Красноармейской водители попадали в аварии при перестроениях и из-за невнимательности.

В перечень опасных участков также вошли Южный подъезд, перекрестки Уральского проспекта и улицы Дружинина, улицы Фрунзе и Космонавтов, улицы Серова, Грибоедова и Октябрьской революции. На перекрестке Газетной и Октябрьской Революции происходили аварии с наиболее тяжелыми последствиями.

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