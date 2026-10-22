сегодня в 13:39

Россияне едут за заработком в мегаполисы и ресурсные регионы

Крупные города привлекают работников карьерными возможностями, а добывающие и промышленные регионы — более высокой оплатой. Рост зарплаты назвали главным мотивом переезда 86% участников опроса hh.ru, сообщает «Север-Пресс» .

По словам магистра экономики, предпринимателя Ильи Кутнюка, соискатели выбирают Москву, Санкт-Петербург, Татарстан и Башкортостан. За высокой оплатой едут в Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Амурскую область и на Дальний Восток. Особенно мобильны работники строительства, добычи, производства, транспорта и логистики.

В сентябрьском опросе hh.ru 22% работающих россиян готовы переехать ради повышения сразу, еще 55% — при серьезном карьерном выигрыше. Переезду мешают собственное жилье, дети и социальные связи.

В первом полугодии 2026 года самые высокие зарплаты, по данным hh.ru, предлагали вахтовые вакансии.

«Высокая оплата компенсирует удаленность, интенсивный график и длительную разлуку с семьей. Поэтому это выгодный, но не универсально комфортный формат», — отметил Кутнюк.

Председатель независимого профсоюза «Новый Труд» Дарья Митина обратила внимание на переезды ради образования и медицины. По ее словам, отток жителей в мегаполисы усиливает кадровый дефицит в регионах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.