Автоэксперт Ладушкин напомнил о сезонной замене запасного колеса

Правила требуют менять летнюю запаску на зимнюю по сезону: на одной оси нельзя использовать колеса разной сезонности, рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин, сообщает RT .

По словам эксперта, на практике водители почти никогда не соблюдают эту норму. Многие не пользуются запаской, поскольку не умеют ее устанавливать, и вызывают эвакуатор или выездной шиномонтаж.

Ладушкин отметил, что покупка дополнительной покрышки обходится недешево. По его мнению, деньги лучше направить на обслуживание автомобиля или топливо, если запасное колесо не используют. Оно предназначено для аварийного доезда до места ремонта, а не для постоянной езды.

Даже если запаска совпадает с остальными шинами по размеру и протектору, разница в износе сказывается на управляемости, пояснил эксперт.

«Но на большом количестве моделей вместо полноразмерного запасного колеса используется докатка, которая всегда будет летней, зимнюю покрышку на нее, скорее всего, не найти», — рассказал Ладушкин.

Тем, кто хочет подстраховаться, специалист посоветовал использовать в качестве запасной зимнюю фрикционную или всесезонную покрышку.

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