В Москве ищут кальянщика на оклад 1,5 млн руб

В Москве компания ищет кальян-мастера, которому предлагает фиксированный оклад в 1,5 млн рублей до вычета налогов. Кандидат должен иметь минимум 5-летний опыт работы в сфере и быть «настоящим самураем угля и табака», следует из описания вакансии на сайте hh.ru .

Будущему сотруднику предлагают частичную занятость или гибкий график работы. Кандидату предстоит выезжать на работу как в Москву, так и в Московскую область.

«Ищем настоящего самурая углей и табака, способного превращать обычный вечер в эстетический ритуал. Работа с частным клиентом в премиум-формате», — говорится в описании вакансии.

В вакансии говорится, что претендент на должность должен иметь опыт работы в luxury-заведениях, разбираться в марках табака и обладать «визуальным и вкусовым перфекционизмом», а также уважать личные границы клиентов. От будущего кальян-мастера также требуют соблюдать визуальный стиль и уметь «по взгляду» угадывать настроение посетителей.

Однако неизвестно, действительно ли будущему кальянщику станут платить семизначные суммы. Судя по объявлению, на Head Hunter страница работодателя подтверждена как официальная, но сама организация имеет менее 25 отзывов и среднюю оценку в 3,8 балла.