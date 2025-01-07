В Москве идут мокрый снег и ледяной дождь

До конца вторника в Москве будут продолжать идти мокрый снег и ледяной дождь. Может возникнуть гололедица, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Службы города постоянно отслеживают состояние улиц и дорог. Организовываются работы, соответствующие погодным условиям.

В пресс-службе порекомендовали пешеходам проявлять аккуратность и бдительность на улице. Автомобилистам посоветовали держаться на дистанции от других водителей и следить за скоростным режимом.

Ранее в Москве до 21:00 7 января объявили «желтый» уровень из-за гололеда и отложения мокрого снега.