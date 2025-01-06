«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве на 7 января

В столице на Рождество будет действовать «оранжевый» уровень опасности погоды из-за ледяного дождя, его объявили с 12 до 18 часов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Еще в Московской области с 9 до 21 часа 7 января будет действовать «желтый» уровень из-за гололеда и отложения мокрого снега.

«Желтый» — это второй уровень, предупреждающий о потенциально опасной погоде. «Оранжевый» — это третий уровень, означающий опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Кроме того, «желтый» уровень объявили почти на всей территории ЦФО, кроме Воронежской области, где предупреждение о погоде не требуется.

В столичном регионе в ночь на 7 января столбики термометров покажут минус 7 — минус 5 градусов, а днем будет 0 — плюс 2. Пойдет снег, переходящий в дождь. Также прогнозируются гололед, гололедица и налипание мокрого снега.