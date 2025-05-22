В Москве и Подмосковье работает более 700 специалистов по статистике

В управлении Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области работает более 700 специалистов собирающих, систематизирующих и анализирующих данные, сообщил руководитель ведомства Леонид Калимуллин в ходе пленарного заседания «Стратегия развития системы государственной статистики».

«Своими коллегами я называю более 700 специалистов-профессионалов, которые ежедневно трудятся на территории Москвы и Московской области, которые каждодневно отдают всех себя работе со статистическими данными, анализом», — сказал Калимуллин.

Он добавил, что специалисты также работают с поступающими предложениями и взаимодействуют с различными органами государственной власти, общественными и коммерческими организациями.

Ранее Калимуллин рассказал, что за прошлый год управление подготовило 1,2 тыс. статистических материалов и свыше 200 визуализированных материалов.