Более 1,2 тыс статистических материалов подготовили специалисты Мосстата в 2024 г

Руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и Московской области Леонид Калимуллин рассказал, что за 2024 год ведомство подготовило 1,2 тыс. статистических материалов и свыше 200 визуализированных материалов.

«На постоянной основе мы предоставляем данные о населении, о развитии промпроизводства, торговли, рынка труда, науки и тому подобное. В 2024 году нами было подготовлено почти 3 тысячи ответов по вопросам, более 200 визуализированных материалов, выпущено более 1,2 тысячи статистических материалов. Их число с каждым годом растет», — сообщил Калимуллин во время пленарного заседания на тему «Стратегия развития системы государственной статистики».

Он отметил, что год от года возрастает количество посетителей сайта ведомства. Также Мосстат ведет собственный канал в мессенджере Telegram, на него подписано уже более 2 тыс. человек.

Мосстат — управление Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области. Больше 200 лет в регионе ведется ежедневный сбор и обработка статистических данных. Ведомство регулярно публикует информацию о ценах, уровне заработной платы, занятости и безработице, строительстве жилья и услугах населению и о многих других показателях, характеризующих социально-экономическое положение Москвы и Подмосковья.