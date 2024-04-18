В Москве и Подмосковье ожидаются резкие скачки атмосферного давления

Синоптики предупредили о скачках атмосферного давления в Москве и Подмосковье

Начиная с послеобеденного времени 18 апреля до утра 19 апреля в Москве и Московской области ожидаются резкие скачки атмосферного давления, связанные с приближающимся ненастьем, говорится на сайте «Метеоновости» .

По прогнозам, в течение 15 часов атмосферное давление понизится более чем на 20 единиц. Такой скачок спровоцирует теплый атмосферный фронт, который будет проходить через столичный регион.

Утром 19 апреля атмосферное давление будет достигать минимальной отметки — 732 мм ртутного столба, а утром 20 апреля — 748 мм рт. ст., при этом к вечеру субботы оно снова повысится на 5-7 единиц.

Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные в Москве снова будет тепло. Синоптики прогнозируют прогревание воздуха до плюс 12 градусов.