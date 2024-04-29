МВФ: мировой экономике грозит период слабого роста

сегодня в 18:25

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что сейчас мировой экономике угрожает период слабого роста. Об этом сообщает ТАСС .

Георгиева выступила на ежегодной бюджетной конференции Евросоюза в Брюсселе.

«Наш доклад о перспективах развития мировой экономики показывает, что она возвращается к достаточно слабой тенденции роста», — сказала глава организации.

По ее словам, американская экономика еще идет вперед на всех парах, но, скорее всего, данный процесс будет длиться долго. В КНР перспективы экономического роста омрачают вопросы по сфере недвижимости.

Георгиева добавила, что на европейской территории увеличение производительности труда отстает. Этот показатель отражает менее объемные инвестиции в новые технологии, чем в США.

Она назвала еще одной проблемой мировой экономики очень тяжелое бремя госдолга и предупредила о фрагментации мировой экономики.

Также директор-распорядитель МВФ уточнила, что политика Европейского Центробанка сработала, в союзе уменьшились темпы инфляции.