Тепло вернется в столицу в ближайшие выходные

В предстоящие выходные тепло вернется на территорию Москвы. Температура воздуха поднимется до 14 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости» .

В ночь на субботу температура воздуха опустится до 3-5 градусов выше нуля. А вот днем в субботу температура воздуха поднимется до 12 градусов тепла. Ветер с порывами до 10-15 м/с будет разгонять облачные поля.

Атмосферное давление днем в субботу будет расти. Тенденция роста сохранится и в воскресенье днем.

Температура воздуха от ночных показателей в 5 градусов днем повысится до 14 градусов тепла. В воскресенье дождя не ожидается, будет сухая погода. Однако сохранится сильный ветер.