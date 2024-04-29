Жители Подмосковья стали призерами хакатона по искусственному интеллекту в ЦФО

Трое жителей Московской области стали призерами второго окружного хакатона по искусственному интеллекту в ЦФО. По итогам соревнования 15 команд-победителей разделили призовой фонд в 3 000 000 рублей, сообщает пресс-служба АНО «Россия — стран возможностей».

Участники с использованием искусственного интеллекта разработали решения для анализа качества преподавания, чат-бот поддержки, интеллектуальный анализатор обратной связи студентов, виртуальный асессор и модель по компетентностному подбору образовательных курсов. Они нашли решения пяти кейсов и сразились за главный приз — 600 тыс. рублей.

Кейсы для хакатона предоставила образовательная онлайн-платформа GeekBrains. Это первый отраслевой хакатон в истории проекта, посвященный тематике образования.

Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Максим Колесников отметил, что в хакатоне победил каждый, вне зависимости от того, кто получил приз. Искусственный интеллект в экономической сфере внедряется в вычислительные мощности, финансирование разработок. На хакатоне все показали себя настоящими специалистами, которых ждет большое будущее.

Кейс «Интеллектуальный анализатор обратной связи студентов» был посвящен разработке прототипа системы для интеллектуального анализа обратной связи студентов. Второе место заняла команда «ALTF4», в состав которой вошли Илья Гринюк из Балашихи и Артем Селезнев из Мытищ.

Илья Гринюк отметил, что получил очень интересный и полезный опыт, в плане работы в команде и практических навыков.

В кейсе «Второй пилот для куратора / специалиста поддержки» участники разрабатывали чат-бот поддержки. Второе место заняла команда «16K20», в состав которой вошел Виталий Клементьев из Королева.

Фото - © пресс-служба АНО «Россия — стран возможностей»

«Хакатон был непростой, но очень крутой, он объединил команды участников, команду организаторов и методологов. Большое спасибо министерству экономического развития за оказанное доверие, VK — за площадку и компании GeekBrains— за предоставленные кейсы. Я очень надеюсь, что те решения, которые предложили наши участники будут вам полезны. Ждем вас всех на нашем следующем хакатоне в Челябинске!», — выступила с благодарственной речью руководитель цифровых проектов АНО «Россия — страна возможностей» Дарья Микаелян.

Все участники проекта получили возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, оценку и обратную связь по разработанным решениям. Они смогли создать уникальный цифровой профиль, доступный для партнеров. Целями проекта было создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта.

Организатор конкурса — министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО «Россия — страна возможностей», генеральные партнеры: VK и GeekBrains, технологический партнер проекта: VKCloud.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.