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Бастрыкин поручил возбудить дело на водителя, ударившего ребенка в Подмосковье

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения водителя маршрутного автобуса на школьника в Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства.

В соцсетях ранее появилась информация, что водитель автобуса ударил школьника из-за конфликта, возникшего по вопросу оплаты проезда. При этом в транспорте терминал оплаты проезда был неисправен.

Водитель потребовал произвести заплатить наличными или переводом. Но такой возможности у ребенка не было.

По указанному факту следствие начало доследственную проверку.

Председатель СКР также поручил следить за данным делом в центральном аппарате ведомства.