Барабанщик покидает «Коррозию металла» из-за боязни оставить детей сиротами

Барабанщик Марк Бейгун покидает группу «Коррозия металла» после облавы силовиков на выступлении в Нижнем Новгороде, сообщает SHOT .

О решении музыканта сообщила директор коллектива Мария Рунова. Она добавила, что на сегодняшний день барабанщик находится в Москве.

«Марк выбывает из коллектива, потому что его ударили по голове тяжелым предметом. Он в состоянии шока», — уточнила Рунова.

По ее словам, также у музыканта есть двое детей, которых он боится оставить сиротами, если его покалечат или убьют.

Директор группы написала заявление в местную полицию. Она потребовала провести проверку из-за облавы. Лидер «Коррозии металла» Сергей Троицкий рассказал, что все концерты группы были отменены, деньги за билеты зрителям вернут.

В конце апреля всех участников «Коррозии металла» задержали во время концерта в нижегородском клубе. Силовики ворвались в зал и положили на пол зрителей, музыкантов задержали. На них составили административные протоколы по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».