В Москве и области пенсию досрочно выплачивают 4,8 тыс творческим работникам

25 марта представители культуры отмечают свой профессиональный праздник. Для тех, кто трудится в творческих сферах, законодательством предусмотрено право на досрочное оформление страховой пенсии по старости. В столичном регионе этим правом уже воспользовались свыше 4,8 тысячи человек, сообщила пресс-служба отделения СФР по Москве и области.

Условия для выхода на пенсию

Для работников культуры и искусства установлены особые условия выхода на заслуженный отдых: мужчины могут оформить пенсию по достижении 55 лет, женщины — в 50 лет. В ряде случаев возрастной порог не учитывается, главное — наличие необходимого творческого стажа. Чтобы получить право на досрочную пенсию, продолжительность такого стажа должна составлять от 15 до 30 лет — в зависимости от специфики деятельности. Кроме того, обязательным требованием является наличие не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

Например, солисты балета, цирковые гимнасты и акробаты могут выйти на пенсию досрочно при наличии спецстажа от 15 лет. Если стаж достигает 20 лет и более, такое право получают артисты танцевальных ансамблей, театров мимики и жеста, солистки оперы и балета, а также работники цирка: клоуны, дрессировщики, жонглеры и другие специалисты.

При стаже работы в профессии 25 лет пенсия назначается артистам детских театров, участникам хоровых коллективов, музыкантам, играющим в духовых оркестрах, кукловодам, каскадерам, а также некоторым другим категориям работников культуры. Самый продолжительный порог — не менее 30 лет — установлен для артистов хора, выступающих в профессиональных коллективах, и актеров драматических театров, которым уже исполнилось 55 лет.

Кому положена пенсия в 2026 году

Оформление пенсии происходит спустя пять лет после того, как специалист приобрел необходимый специальный стаж. В текущем, 2026 году, Отделение СФР по Москве и Московской области назначает пенсию тем гражданам, которые выработали этот стаж в 2022-м. Если же творческий стаж будет получен работником культуры в 2026 году, оформить досрочную пенсию он сможет только в 2031-м. При этом представители творческих профессий вправе продолжать работать и после того, как накопят нужную выслугу лет.

Как проверить стаж

Уточнить сведения о своем стаже можно в личном кабинете на портале госуслуг, заказав выписку из индивидуального лицевого счета. В случае если работодатель предоставил некорректные данные о трудовой деятельности, необходимо заранее обратиться в клиентскую службу Социального фонда и представить подтверждающие документы, чтобы информация была внесена в лицевой счет.

