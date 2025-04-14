В Москве буйного американца отправили на принудительное лечение в психбольницу

Мещанский суд Москвы направил обвиняемого в нападении на столичного полицейского гражданина США Джозефа Татера на принудительное лечение в психиатрическую больницу, сообщается в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Отмечается, что суд освободил Татера от уголовной ответственности за совершенное им общественно опасное деяние и назначил ему принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения.

Его обвиняли в совершении преступления по части первой статьи 318 Уголовного кодекса России — «применение насилия в отношении представителя власти».

Татер 12 августа сначала устроил скандал в столичном отеле Radisson, где его отказались заселить из-за плохой характеристики с предыдущего места проживания.

Американец возмутился, пытался доказать свою правоту кулаками, после чего его задержали российские правоохранители.

Уже в полицейском участке гражданин США ударил сотрудницу полиции.