В Москве буйного американца отправили на принудительное лечение в психбольницу
Мещанский суд Москвы направил обвиняемого в нападении на столичного полицейского гражданина США Джозефа Татера на принудительное лечение в психиатрическую больницу, сообщается в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Отмечается, что суд освободил Татера от уголовной ответственности за совершенное им общественно опасное деяние и назначил ему принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения.
Его обвиняли в совершении преступления по части первой статьи 318 Уголовного кодекса России — «применение насилия в отношении представителя власти».
Татер 12 августа сначала устроил скандал в столичном отеле Radisson, где его отказались заселить из-за плохой характеристики с предыдущего места проживания.
Американец возмутился, пытался доказать свою правоту кулаками, после чего его задержали российские правоохранители.
Уже в полицейском участке гражданин США ударил сотрудницу полиции.