В Москве более 150 врачей требуют освободить из СИЗО педиатра Буянову

Педиатра Надежду Буянову арестовали в Москве по делу о распространении фейков про российскую армию, но более 150 врачей подписали открытое письмо с требованием освободить ее, пишет РБК .

Авторы письма утверждают, что Буянова дефицитный детский врач, которая 40 лет лечит маленьких пациентов. Более 150 врачей не согласны с тем, что специалист находится в СИЗО как опасный преступник. Они требуют освободить коллегу, которую, по заявлению адвоката, оклеветали.

В письме также говорится, что молодежи лучше «не стоит идти в медицину, так как пациенты могут оклеветать их как Буянову».

Надежда Буянова стала фигуранткой дела после того, как вдова военного Анастасия Акиньшина заявила, что педиатр на приеме сказала ее семилетнему сыну о якобы заслуженной смерти, которая настигла его отца на СВО.

Ранее по делу о распространении фейков про ВС РФ попросили заочно арестовать блогера Kamikadze D*. Дата заседания по его делу пока не назначена.

*Физлица, выполняющие функции иноагентов в России.