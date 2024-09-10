В Москве 10 сентября температура выросла до 75-летнего рекорда — +26,3 градусов

Настолько тепло в Москве 10 сентября, как в 2024 году, не было 75 лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

К 13:00 в Москве температура воздуха составила 26,3 градусов тепла. Это 10 сентября стало самым теплым за последние 75 лет. Прошлый температурный рекорд был поставлен еще в 1972 году в СССР — тогда воздух прогрелся до 25,8 градусов выше нуля.

Температура воздуха в Москве 10 сентября продолжает расти. Есть вероятность, что будет поставлен еще более высокий рекорд. Последний результат опубликуют в 21:00.

Ранее Гидрометцентр РФ прогнозировал 10 сентября 2024 года в Москве температуру от 26 до 28 градусов тепла. На улице ветренная погода, ветер восточный и юго-восточный, от трех до восьми метров в секунду.