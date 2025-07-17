Гигантский ювелирный алмаз нашли в Архангельской области

сегодня в 17:07

В Поморье компания «АГД Даймондс» обнаружила драгоценный камень высокого качества весом 109,28 карата. Об этом рассказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, пишет «Царьград» .

«Это первый драгоценный камень особой крупности, добытый в 2025 году, и 48-й по счету среди особо крупных алмазов — с начала промышленной отработки месторождения имени В. Гриба», — рассказал Цыбульский.

Также компания впервые отправила команду специалистов-геологов искать месторождения золота в горных породах.

Ранее сообщалось, что в России добыли крупнейший в истории алмаз. Специалисты компании «Алроса» извлекли кристалл из якутских залежей, вес камня составляет более 468 каратов.