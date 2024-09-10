В Московском регионе 10 сентября будет тепло, но ветрено

сегодня в 07:09

Гидрометцентр РФ: теплая ветреная погода придет в Московский регион во вторник

Днем во вторник в Московском регионе будет от 26 до 28 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, от трех до восьми метров в секунду.

Ночью будет от 14 до 16 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее жителей Московского региона обрадовали приятным прогнозом погоды на сентябрь. Жителей столицы ждет длительный период без дождей до конца месяца.