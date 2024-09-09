Москвичей обрадовали приятным прогнозом погоды на сентябрь

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в Москве ожидается аномально теплая и сухая погода до конца сентября, сообщает NEWS.ru .

По словам синоптика, уже на следующей неделе в столице будет отмечаться очень высокая для этого времени года температура. Днем столбики термометров поднимутся до 22-26 градусов тепла, а ночью опустятся до 10-15 градусов.

«Хотя облаков по сравнению с прошлой неделей станет больше, дождей не ожидается. По имеющимся данным, сухая погода продержится примерно до 20-х чисел сентября», — заявил Шувалов.

При этом эксперт не исключил, что подобные климатические условия могут сохраняться и дольше.

Вместе с этим Шувалов добавил, что теплый сентябрь ожидается не только в Москве, но и в целом на севере и в центральном регионе Европейской части России.