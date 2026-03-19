сегодня в 08:56

В московском ТЦ мужчина залез на диван и совершил намаз

В одном из торговых центров Москвы мужчина залез на диван и совершил намаз. Перед этим он разулся, сообщает « Многонационал ».

На опубликованной записи мужчина стоит на диване, отвернувшись от людей. Он держит руки спереди.

Затем мужчина становится на колени и совершает намаз. Сотрудники ТЦ решили не вмешиваться.

Ранее водитель автобуса в Москве сделал намаз в общественном транспорте. Рунет оказался расколот на две части: одни пользователи поддержали мужчину, а другие его раскритиковали.

