Сделавший намаз водитель автобуса в Москве расколол рунет на 2 части

Водитель московского автобуса 5 марта сделал намаз в общественном транспорте. В обсуждении под публикацией мнение жителей столицы разделилось — одни раскритиковали совершение публичных религиозных обрядов, а остальные поддержали мужчину и попросили его не трогать, сообщает MSK1.ru со ссылкой на комментарии своих читателей.

Один из пользователей написал, что Россия является советской страной. Другие люди не могут навязывать собственные религиозные ритуалы иным. По мнению пользователя, для молитв существуют отдельные, приватные помещения. Там можно молиться, не оскорбляя иных верующих.

Другой пользователь отметил, что водитель сделал остановку прямо во время езды по трассе. Он создал помехи движению и нарушил правила дорожного движения.

«Если его профессия не позволяет ему совершать намаз пять раз в сутки, то ему, очевидно, надо менять профессию или переезжать работать в другую страну, где религия не отделена от государства, например в Афганистан», — подчеркнул пользователь.

Но были и те, кто заступился за мужчину. Один из пользователей отметил, что, если графику намаз не мешал, то ничего страшного в этом нет.

«Ну если графику не мешает, то ради бога, че. Но если сбивает график, то это уже нарушение и увольнение», — отметил читатель.

