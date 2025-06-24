В Московском регионе ввели «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра
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На территории Москвы и Подмосковья действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Предупреждение о ветре введено до 00:00 26 июня.
«Желтый» — это второй уровень, он предупреждает людей о потенциально опасной погоде.
Аналогичный уровень погодной опасности действует в Ивановской, Брянской, Орловской, Курской и Белгородской областях.
Во вторник в Московском регионе облачно с прояснениями, возможен дождь.