Гидрометцентр РФ: дождь и сильный ветер будут в Московском регионе 24 июня

Днем 24 июня в Москве и области будет от 21 до 23 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Во вторник днем в Московском регионе будет облачная погода с прояснениями. Ожидается дождь. Ветер южный, от 5 до 10 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15 м/с.

Ночью в Москве и области будет от 11 до 13 градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что температурные показатели в европейской части России значительно меньше климатической нормы. Однако, благодаря тому, что интенсивность июньского солнца высокая, не становится холодно, как осенью.