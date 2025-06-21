Эксперт объяснил аномально холодную погоду в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости , почему текущие температурные показатели в европейской части страны значительно ниже климатической нормы.

По его словам, ситуацию спасает лишь интенсивность июньского солнца, так как атмосферные процессы соответствуют скорее осеннему периоду — температурный фон на 5-6°С ниже сезонной нормы.

«Сейчас солнце в день летнего солнцестояния максимально насыщено энергией. Именно это сглаживает холод. В иной период года мы бы уже фиксировали по-настоящему осенние температуры», — пояснил Вильфанд.

Метеоролог подчеркнул, что подобные аномалии становятся все более частыми из-за изменения климатических паттернов. Жителям центральных регионов стоит готовиться к продолжительному периоду прохладной погоды, которая, впрочем, будет компенсироваться длинным световым днем и достаточно сильным солнцем.