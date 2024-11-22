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В Московском регионе ввели «желтый» уровень опасности из-за осадков и гололедицы

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности, который будет действовать из-за мокрого снега и гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В Москве период предупреждения об осадках продлится с 9 часов до 21 часа 23 ноября. В это время ожидаются выпадение мокрого снега, в некоторых районах возможно его налипание.

В Подмосковье «желтый» уровень опасности из-за сильных осадков в виде мокрого снега также введен с 9 часов до 21 часа 23 ноября.

Кроме того, в столице и области местами на дорогах появится гололедица. Период предупреждения о ней — с 21 часа 22 ноября до 21 часа 23 ноября.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Ранее в Московском регионе объявляли «оранжевый» уровень опасности из-за штормового ветра. Прогнозировалось, что его порывы составят до 25 м/с.